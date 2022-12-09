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2022年12月9日星期五
語文同樂 第612期
聯招首輪截止 中大體育42爭1 教大中史激烈度居次 浸大傳理兩科逾30競1
高小生團隊製親子App 助異地家人溝通
教局國教網上平台 輕鬆遊戲趣學憲法
中大伙大灣區大學 建綠色能源研究院
跨媒介宇宙：香港故宮：說好歷史故事
跨媒介宇宙：歷史、藝術兩角度 觀賞文物更有趣
跨媒介宇宙：中國早期連環畫——《洛神賦圖》
自然手札：風水林古樹
閱讀文言：東野畢的馬跑了
閱讀文言參考答案
時事中文：吉祥之鳥
考考你答案
字學中文：太公分豬肉
講故事：垃圾垃圾哪兒去？
閱讀文言參考答案
【明報專訊】(1)
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