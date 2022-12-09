教育
語文同樂 第612期

跨媒介宇宙：中國早期連環畫——《洛神賦圖》

【明報專訊】香港故宮內共有914件由北京故宮博物院借出的文物，3名學生問道：「哪件文物你最喜愛或感觸最深？」館長吳志華說難選最愛，但表示8號展廳展示的《洛神賦圖》令他感觸很深。

上 / 下一篇新聞