聯招首輪截止 中大體育42爭1 教大中史激烈度居次 浸大傳理兩科逾30競1

自資課程都大旅遊競爭最烈

JUPAS首輪申請周三（7日）截止，各大學不少課程競爭激烈（見表）。根據各間院校回覆，競爭最激烈為中大健康與體育運動科學，平均約42人爭一位；其次是教大中國歷史教育榮譽學士，設10個學額，有390人放入Band A，平均約39人爭一位。浸大傳理學院課程亦受歡迎，其中20個學額的遊戲設計與動畫主修，有713人放於Band A，平均約36人爭一位；18個學額的電影主修—電影電視專修，則有576人揀入Band A，約32人爭一位。

自資院校方面，都會大學競爭最激烈的課程是持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士，該科25個學額，有278放入Band A，平均約11人爭一個學位；該校的運動及電競運動管理榮譽工商管理學士設25個學額，有224置於Band A，平均9人爭一學位。

重考生不足兩成達33222

另外，考評局昨亦公布2022年文憑試（DSE）報告。今年總共有4.98萬名DSE考生，日校重考生有168人，不足兩成（19%，32人）重考後獲「33222」升讀學士學位課程最低入學要求。在核心科目當中，重考生通識教育科的「翻身率」最高，該科獲2級才「合格」，有59.3%重考生由未達2級變為獲2級或以上。其次為中文科，42.8%重考生由未達3級「達標」變成獲3級或以上。重考「翻身率」最低的科目是英文科，只有26.5%重考生由未達3級變為3級或以上。