教育
公民學堂 第014期

議題close-up：香港地區擬人插圖

【明報專訊】如果要用一個詞語形容自己的社區，你會如何形容？自由創作者米洋想到將社區特色化成人物角色，自2019年開始創作地區擬人系列插畫於社交平台及網站發布，至今已創作逾百個富有社區特色的人物插畫。

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