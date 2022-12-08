教育
公民學堂 第014期

解讀關鍵詞：網絡安全Cyber security

【明報專訊】2014年國家主席習近平提出「總體國家安全觀」，涵蓋10多個重點領域，網絡安全是重點領域之一。健全的網絡及科技安全，對維護國家安全至關重要。

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