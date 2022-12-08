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教育
2022年12月8日星期四
公民學堂 第014期
名校退學率部分逾一成 王錦輝中學淨減98人
朱國強提議案 倡維持教育開支比例
專上課程E-APP 今起接受報名
科大生研快測奪獎 20分鐘測鮮魚鮮度
世界之最：世界最南
世界之最：地球最南之地——南極
新聞有常識：世盃AI判越位
奇妙大自然：尋找動物的足迹（糞便篇）
時事懶人包：全球人口破80億
解讀關鍵詞：網絡安全Cyber security
圖看議題：香港傳媒
知識寶庫：短片平台 崛起與挑戰
議題close-up：香港地區擬人插圖
價值觀解碼：尊重他人
解讀關鍵詞：網絡安全Cyber security
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【明報專訊】2014年國家主席習近平提出「總體國家安全觀」，涵蓋10多個重點領域，網絡安全是重點領域之一。健全的網絡及科技安全，對維護國家安全至關重要。
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名校退學率部分逾一成 王錦輝中學淨減98人
朱國強提議案 倡維持教育開支比例
專上課程E-APP 今起接受報名
科大生研快測奪獎 20分鐘測鮮魚鮮度
世界之最：世界最南
世界之最：地球最南之地——南極
新聞有常識：世盃AI判越位
奇妙大自然：尋找動物的足迹（糞便篇）
時事懶人包：全球人口破80億
解讀關鍵詞：網絡安全Cyber security
圖看議題：香港傳媒
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議題close-up：香港地區擬人插圖
價值觀解碼：尊重他人
名校退學率部分逾一成 王錦輝中學淨減98人
朱國強提議案 倡維持教育開支比例
專上課程E-APP 今起接受報名
科大生研快測奪獎 20分鐘測鮮魚鮮度
世界之最：世界最南
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新聞有常識：世盃AI判越位
奇妙大自然：尋找動物的足迹（糞便篇）
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圖看議題：香港傳媒
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議題close-up：香港地區擬人插圖
價值觀解碼：尊重他人
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