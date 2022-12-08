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常識天下 第266期

新聞有常識：世盃AI判越位

【明報專訊】四年一度的國際足球盛事「世界盃」正於卡塔爾如火如荼舉行，賽事首次推行半自動越位識別技術，希望協助球證更公正裁決，但效果不似預期，帶來爭議。

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