教育
常識天下 第266期

世界之最：世界最南

【明報專訊】你喜歡企鵝嗎？要看企鵝，除可到海洋公園觀看由人類圈養的企鵝外，還可前往地球最南方——南極洲，觀賞野生企鵝。當地由企鵝「統治」，沒有人類定居，前往當地的人類也不得騷擾牠們，以保護自然生態。

上 / 下一篇新聞