名校退學率部分逾一成 王錦輝中學淨減98人

有校長稱，整個學界均面對學生流失，當中因學生負笈海外或移民等，強調取錄插班生時會視乎學生能力；亦有校長稱，學生也有選校的權利，取錄插班生並非「搶學生」。

本報翻查中學最新上載到校網的周年報告，多間傳統名校列出上學年（2021/22）退學率（見表），當中不乏退學率達一成的學校。就上學年情况，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）流失112人，佔整體844名學生的13.3%，與對上一學年的12.6%比較，退學率呈升勢；聖若瑟書院退學率11.6%，則較前一學年的12.7%回落。

庇理羅士英皇退學率按年上升

官校方面，有學校至少兩學年退學率持續上升，當中庇理羅士女子中學上學年約8%學生退學，按總學生人數744人推算，約60人退學，亦按年微升1個百分點；英皇書院列出各級的退學率，最多為中二級，有5.3%人退學，該校上學年整體退學率為3.7%。

王錦輝中學：離校生多海外升學舉家移民

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳表示，整個學界均面對學生流失，該校中學部離校生多到海外升學，亦有學生隨家人移民，認為上學年學生流失情况並非「比過往多得好緊要」，「如果流失太多，我們也不樂見」。

該校屬直資，現時直資校可獲「按人頭」資助額。至於學生流失會否造成財政壓力，陳偉佳說，校方每學年做財政預算已考慮學生流失因素，強調該校財政穩健，因學生流失而減少的政府資助「對財政影響不大」。他續說，與其他學校一樣，歡迎插班生報名，上學年取錄的14人，主要插班入讀中二至四級，校方視乎申請人是否與學校文化契合、達到學術要求等而取錄。

有不願具名的傳統名校校長稱，面對學生流失，不會刻意宣傳收插班生，將按照一般做法，在學期尾接受中二至五插班生申請，強調會視乎學生能力，擇優而錄，上學年約有10多名插班生分佈不同班，形容「不算多」。他又稱，學生有權利揀自己合適的學校，校方取錄插班生亦非「搶學生」，「不能要他一讀就6年，（學校）不適合便很慘」。