教育
語文同樂 第611期

文字發酵：坐飛機

【明報專訊】入境防疫措施放寬，吸引不少人重新開始到外地旅遊。圖中佈滿混雜了口語和書面語的飛機，試把帶口語的飛機圈出，並轉為書面語。

上 / 下一篇新聞

相關新聞