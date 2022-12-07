65校列國教安排 較去年多兩倍

更多學校於概覽談及國安教育，內容見於中學概覽內的「學校關注事項」、「學習和教學策略」等（見表）。其中屯門中華基督教會何福堂書院於概覽提及，加深對《憲法》、《基本法》及「一國兩制」的理解，及透過課堂教學和全方位學習活動推行國民及國家安全教育。

該校校長梁文祺稱，校方按局方要求提交國安教育工作計劃及年度報告，詳列已實行的措施，例如學校招聘時在合約條款列明要遵守國安法等；學校亦讓更多學生輪流參與升旗儀式，不止制服團體，是各班都有學生學習步操及升旗，「希望每一名學生都學習尊重國家，感受這是『大件事』的氛圍」。

梁文祺又認為目前教育局對推動國安教育的支援足夠，發布很多指引，推出課程框架展示如何將國安教育滲入不同科目，而非視國安教育為課外活動、興趣班等；亦適時發放指示，例如前國家主席江澤民上周三（11月30日）離世，學校初時不清楚下半旗安排，局方隨即於周五發指引解釋昨日追悼會的相應安排。