中一今年淨減35班 沙田佔11最多 沙田校長會：回復正常水平 教局：多管齊下穩定學額供求

昨出版的《中學概覽》臚列全港18區中學各級開班數目，本報比對今學年中一及中二班數，推算中一削班情况，發現全港官津中學中一級較上學年減44班，若連同整體加9班計算，則全港淨減35班。減班最多為沙田區，11間中學減班（佔區內24%學校），共減11班；元朗區減6班。

全港8校3班變兩班

筲東官中原4班減半

全港有8間中學由上學年開辦3班中一，減至今年兩班；筲箕灣東官立中學由上學年開4班中一，減至現在只開兩班中一，該校2026/27學年將重置至西貢區安達臣道石礦場的新校舍。倘公營中學減班情况惡化至只開1班中一，須向當局申請學校發展方案。

沙田曾擴班 稱收生仍多

沙田區中學校長會主席王裕泰表示，當區中學早幾年曾應教育局安排「擴班」，今學年回復過往的正常開班水平，不認同屬於「縮班重災區」，又稱沙田算是收生「富裕區」。不過，他指學生人口確實是結構性下跌，當區在收生方面有共識，擬備「君子協定」，盡量在叩門階段勿取錄同區學生，避免「搶學生」。

校長倡彈性派位降開班線

中學校長會主席連鎮邦認同沙田區開班情况屬「回歸正常」，希望家長和學生毋須憂慮。被問到如何評估移民潮對學生流失影響，連鎮邦稱未有數據，但過去一段時間留意到學界有些影響，故會關注政府的「育才」措施，重申教育局應該按每區需要彈性減派，並與學界商議逐步降低開班線。

教育局回覆，個別中學每年中一班數受不同因素影響，包括有學校點算學生人數（「點人頭」）後需減中一班、有「擴班」學校回復原來中一班數等，又稱未來的校舍分配工作會優先考慮重置或擴充校舍的學校，重申支援業界及早規劃，例如停辦新校、重置校舍等。