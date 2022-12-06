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教育
2022年12月6日星期二
星笈中文 第079期
談投身醫護 養和醫生寄語有心有力 副院長：10年只個別醫生移民 離職率低「因合作好」
中一自行派位電子平台啟用
研究：老樹更能緩衝極端氣候 抗旱力較強 應優先保護
考生專訪：澆水減壓 煲劇儲彈藥
考生專訪：寫作卷的遊戲規則 物品串連故事
考生專訪：仿名篇插敘奪5** 代入校服 同度校園悲喜
綜合精練：構思論點（二）——持份者角度出發
綜合精練：構思論點（二）——持份者角度出發
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【明報專訊】卷三回顧系列之七
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談投身醫護 養和醫生寄語有心有力 副院長：10年只個別醫生移民 離職率低「因合作好」
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