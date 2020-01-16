談投身醫護 養和醫生寄語有心有力 副院長：10年只個別醫生移民 離職率低「因合作好」

養和醫院成立100周年，在上月和今個月辦兩場專題講座，4名副院長分享讀醫及行醫的心路歷程，吸引約500名中學生及公眾人士親身或網上參與。養和醫院副院長、婦產科專科醫生陳煥堂冀透過講座，鼓勵有志做醫護的學生「有心有力」邁向目標。他說自己修讀舊制高考，讀中七時，首次體驗學校寄宿生活，笑言因懶惰、只顧玩樂，失落入讀醫科機會。他當時獲大學科學課程取錄，惟他拒絕，及後在實驗室當一年助理，同時加倍努力溫習，其後如願跨過港大醫學院入學門檻。他亦提醒學生行醫心態，「不是做醫生去賺錢的心，而是去做好工作，服務他人」。

兩度報考終入讀港大醫學院

陳煥堂籲行醫非為賺錢而是服務他人

過去一年公立醫院全職護士流失率擴大至10.1%，全職醫生倍升至8.2%。陳煥堂稱，養和醫院分為「養和醫療系統醫生」和其他「到訪醫生」，前者約180人，過去5年大約2至3人離職，有個別醫生移民，形容甚少流失，「因為大家理念、工作和合作非常好」。

護士流失一成 「繼續培訓」

陳煥堂續說，該院約一成護士流失。他稱，養和東區醫療中心明年有醫院大樓投入服務，冀明年至2025年，發展成有200張病牀、8個手術室和4個深切治療部的腫瘤科專科醫院，正訓練更多腫瘤科護士，包括提供在職進修，「會訓練多些（護士），流失了不緊要，會繼續提供訓練」。

土生土長感人情味 學生望當醫護助人

有份參加講座的香港中國婦女會中學中五的溫曉峰稱，本港醫護短缺，需更多人手補足，而自己在港土生土長，「對香港這片土地有不少感情，感到人情味」，希望在港投身醫護行業，認為幫人有滿足感。聖士提反女子中學中六生古巧欣稱，大學選科首選護理系，指本港人口老化問題日益加劇，希望於公營系統服務，「始終人手短缺問題嚴重，慢性疾病病人輪候期長達數年」，又稱一人力量未必對公營系統幫助好大，但仍希望入行。

真光女書院中四生王怡晴稱，從講座中了解醫生相關知識，如血液科是單獨的專科，引述講者分享每天面對很多血癌病人，但現有醫療技術難治療至完全康復；而醫生面對生離死別承擔很大的心理壓力，同時病人康復出院也會帶來滿足感，認為醫生是富意義的工作。