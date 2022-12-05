教育
常識學堂 第258期

我的興趣：星星超人學府

【明報專訊】星星超人會創辦人兼發言人、11歲的龔芷澄（Alia，前排右二）夢想成為作家，她連同星星超人會中的香港、中國內地和加拿大的小作家，逾60人一起創作科幻小說，包括故事內容、插畫等。

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