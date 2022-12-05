教育
智學公民 第044期

你識唔識：深水埗爆類鼻疽 源頭未明

【明報專訊】截至11月28日，本港錄得最少37宗類鼻疽個案，其中21名患者居於深水埗區，該區至今有8名患者離世，傳播途徑仍未明。以下新聞大事，你識唔識？

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