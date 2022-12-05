教育
智學公民 第044期

公民點對點：18區將設關愛隊

【明報專訊】2022年《施政報告》政府提出成立「十八區關愛隊」，主要職能包括關愛社區、支援政府地區工作、協助救災等緊急事務，2023年首季先在荃灣區和南區試行。

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