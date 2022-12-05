停浸大傳理學會至換莊 校長：非針對學會本身

指言論自由非絕對 反對渲染事件

浸大校長衛炳江昨在商台《政好星期天》談到近日發生的傳理學會事件，指學生事務處會與學生溝通、解釋，他稱對傳理學會做法有異議，包括部分學生的言論，而非針對學會本身，故暫停學生會運作至明年3月換新莊。

2019年反修例事件衝擊大學校園，衛炳江被問到學生現時情緒、校方支援，稱事件發生3年，部分年輕人、當時參與的學生經時間沉澱，「有些看法轉變了」，「對於當時發生的事，是否全部正確，他們都有反思」。他稱正如社區、社團內，有人較為中立、有人較極端，相信仍有學生對2019年有強烈的感覺，但整體來說，校園作為學習的地方恢復應有職能。反修例事件約四成被捕者是學生，不少人正服刑。衛炳江稱，與幾名大學校長都非常支持予在囚學生機會，但他們要了解當天所行、對此有悔意，大學願予在囚及服刑後青年適當學習機會，而浸大亦有取錄有關學生。

停代收會費「非反對學生會」

指組織倘毋須擔心資源 領導層脫節

過去大學普遍代學生會收會費，不過自2019反修例後，大學相繼不再代收，其中浸大去年起暫停。衛炳江強調自己不是反對學生會，稱自己40多年前在學時都有參加理學院活動，認同學生會的存在，但認為每一個學會存在與否，應由會員決定。他說，如果任何組織毋須為會員、資源擔心，領導層會跟會員脫節，不反映會員意見。衛炳江稱，留意到有前或在任學會莊員不屑做「福利莊」，認為有此想法的人不明白學生組織是什麼回事。他稱，學生會是訓練未來政治、商界領袖之地，「如果他們都不明白帶領群眾需要什麼，是一件好危險的事」。

現時大學需納入國家安全教育，衛炳江稱因歷史原因，本港回歸前後都甚少涉獵國家安全、國家的概念，稱不見學生有明顯抗拒校內國安課程，但有人或覺得昔日沒有此課程，現在被迫修讀，他說大學課程設計有很多必修課程，不是只讀本科，又稱《港區國安法》是香港的新法例，按過去10多年經驗，學生有可能觸犯法例，於是大學通過課程解釋、請律師講解案例，助學生理解，對其有幫助。