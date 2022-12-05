日爬百級梯 戶外教體育破限制 卓越教師新民書院黎sir：要令學生愛上體育

校舍環境小 無校內操場

只剩半小時吃飯 「有犧牲但樂意」

天主教新民書院課外活動組及體育科主任黎可基，本身是長跑好手，2014年曾取得渣打馬拉松全馬香港華人第一。黎可基2002年入行，2017年曾借調教育局體育組，翌年到天主教新民書院任教，加入這間只有約1400平方米、沒有操場的學校，平日只可在禮堂上體育課。幾年來，他每周都帶領學生走出校園，爬200多級樓梯，到京士柏遊樂場打球，今學年起又借用九龍仔公園上課，「我們都有犧牲，（來回上課後）只剩半小時吃飯，但都樂意」，深信學生透過體育運動，可增加對學校歸屬感，盼更多學生愛上體育。

添划艇機單車機等 發展多元校隊

為突破空間限制，黎可基設計豐富體育活動，例如每周兩次與學生晨跑。他透過資助，為學校添置划艇機、單車機、心跳帶、脂肪機等裝置，讓學生在體育課有更多不同體驗。他主張發展多元化校隊，例如聘請教練開辦划艇隊、曲棍球隊等，樂見學生在賽事上取得成就。他亦引入初中體育科筆試，銜接新設的高中體育選修科。

有科學教師化身「考生」同行

課程訂志向 航海學校4師獲獎

此外，在科學教育學習領域獲獎的佛教黃允畋中學教師王家駒，走過15年教學生涯，一直本着與學生「同行」理念。除自製教材，每年文憑試前，他都鼓勵學生報考坊間模擬試，他亦化身「考生」，冀體驗學生所承受的壓力，並了解自己的教學盲點，試後陪學生討論試卷。香港航海學校4名教師亦在「課程領導」範疇獲獎，該教師團隊的組長、副校長趙文浩說，校內大部分為基層學生，學習動機與自信皆不足，團隊規劃的海事課程有助發揮學生潛能，訂立個人志向。

教局：以不同途徑凝聚獲獎教師

移民潮下學校有教師流失，被問獎項能否鼓勵教師留在教學團隊，教育局總專業發展主任（教師獎項及語文教師資歷）陳思艾表示，得獎者肩負促進教師專業發展的工作，「面對不同學校人事變動、（教師）承傳等各方面，我們着重透過很多途徑，凝聚獲獎教師，他們會分享卓越教學的實踐、寶貴經驗，深信他們的分享，幫到不同學校的教師，可參考和啟發」。