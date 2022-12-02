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2022年12月2日星期五
智叻中文Smarties' 第513期
3大學增師訓額 教局邀中小校長薦未讀者
67小學恢復全日制 學生喜午膳見同學真容
都大物理治療中心開幕 料年服務3000人
道聽圖說：薄鳧林
道聽圖說：遊走歷史建築之間——薄扶林
短篇搜查官：〈向柏拉圖尋求解答：外遇——進退兩難的關係〉——小川仁志
妙文精點：荒誕藏真言
字遊打卡：與李健吾窮遊龐貝古城
時事中文：污水要淨化
時事中文答案
語文小錦囊：三毛的神秘禮物
機智小孩：有智有謀——房玄齡
時事中文：污水要淨化
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【明報專訊】■新聞事件
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