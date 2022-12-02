67小學恢復全日制 學生喜午膳見同學真容

小一生不懂開飯盒

該校恢復全日課後，放學時間由下午約1時延至3時半。小一生昨首次在校用膳，校方安排班主任、多名家長義工到課室派飯，其間多名小一生舉手示意不懂撕開飯盒包裝，請義工幫忙。小六劉同學說，全日返學前一晚提早睡覺，做好心理準備，又稱終再可在課室午飯，見同學「真面目」。小六侯同學很久未試過留校用膳，昨日「氣氛好好，跟過往差不多」。

被問會否擔心子女在校除口罩用膳，小四生家長馬太說已教女兒衛生措施，包括洗手、消毒、飯後才交談等，「外出吃飯都會除口罩……加上我小朋友已打了針，太過分擔心的話，小朋友都會緊張」。

教育局上月放寬措施，《學校健康指引》刪去桌子裝隔板的規定。陳校長表示，課室每座位仍設透明隔板，希望「有多個安全保障」。他說，隨疫情發展，社會逐漸復常，希望校園同步復常，「課程都一樣，如果能早些回復（正常），也可讓師生和家長早些重新適應生活節奏，我們覺得（全日返學）宜早不宜遲」，學校特意調整全日制時間表，逢周三提早下午1時放學，助學生更易適應，又確保家長有足夠時間與子女相處。

局方早前首次開出條件，准許兩針接種率達七成的小學申請返全日學。局方表示，259間小學已申請全日返學，其中67間（26%）昨起實施，另有兩間小學申請個別級別在12月1日後全日返學。