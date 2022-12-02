3大學增師訓額 教局邀中小校長薦未讀者

「准用教員」連年升 上學年逾5%

教育局回覆本報的數據顯示，2021/22（上學年）有3009名未受訓練本地中小學教師，即教師尚未具備基礎師資訓練資歷，佔全體教師5.62%，以人數計，較2020/21學年2456人增加23%（見表）。他們可申請「僱用非檢定教員許可證」，以「准用教員」身分在學校任教。

教育局周一（28日）致函校長稱，有見近兩年新入職而未接受師資培訓的教師數目較預期增加，為回應業界對兼讀制師資培訓課程的需求，將增撥資源，透過大學教育資助委員會向港大、中大和教大提供額外撥款，於2023/24及2024/25學年增加指定科目的PGDE兼讀制學額，包括中小學英文及音樂，中學視覺藝術、設計與科技、中史、家政等。對於具體增加的學額數目、分佈，涉及多少額外撥款，局方稱正按既定程序處理有關學額分配和撥款的安排。

涵小學兩科中學17科

教育局於函件籲請學校訂定公正及公平原則，就學校及有關科目發展需要、教師潛質及專業操守等，推薦不多於兩名擬報讀相關課程的在職教師接受師訓。局方稱，大學會秉持擇優而取原則，同時亦會參考申請人服務學校的推薦。

教評主席料鼓勵作用 難「保送」

教評會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，教師移民及離職潮下，得悉不少學校招聘時讓教學助理（TA）「頂上」，惟他認為未接受教師培訓、以「准用教員」任教者，在教學、對課程了解、應對家長等方面，一般較已獲PGDE資格者遜色；他以該校為例，未獲PGDE資格者只能參與功課輔導班等教學。他說，過往時常推薦校內未有PGDE者報讀課程，認為局方的安排是「德政」，惟未知大學如何處理，預料PGDE學額有限，措施難做到「保送」所有獲薦者入讀，相信可帶起鼓勵作用。