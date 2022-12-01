田家炳基金會教育論壇 邀大學校長談德育培育

稱近年社會事件反映學生品格「缺失」

該環節有3個討論議題，包括提升德育教育、培養學生兼具國家文化民族情懷和國際視野，以及如何帶動科技發展與人文關懷素養之結合。科大榮休校長朱經武、港大前副校長李焯芬亦獲邀分別做主題演講。

基金會總幹事戴大為料有200多名教育界如校長、辦學團體代表，以及文化界人士等出席論壇，他稱論壇的議題都是基金會所關心，不論中小學都着重學生德育發展，而近年社會風波，大學位處風眼之中，他憶述2019年社會氣氛緊張時辦內地考察團，部分人感憂慮，而最後順利完成，認為學生需要多點來自社會的信心及鼓勵，「批評的聲音已很多」，基金會將繼續支援有關教育、創造條件，例如基金會曾捐款給大學推廣中華文化。