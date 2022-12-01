中大研「眼底相」測阿茲海默 準確率逾八成

研究團隊利用近1.3萬張來自648名阿茲海默症患者及3240名一般人的「眼底相」訓練人工智能，準確度為84%，敏感度和特異性分別達93%和82%。求診者只須每隻眼影兩張眼底相，再傳至人工智能系統，便可在兩分鐘內得出患阿茲海默症風險。中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科臨牀專業顧問區頴芝表示，現時診斷需透過偵測澱粉狀蛋白的方法，例如正電子腦掃描或通過腰椎穿刺提取腦脊液等，惟仍不普及或具入侵性，難以準確診斷，而新技術診斷過程毋須接觸眼球，因此不會感到疼痛。

兩分鐘有結果 費用較現行測試大降

中大周佩芳認知障礙預防研究中心主任莫仲棠表示，現時用作診斷的正電子腦掃描價錢約兩萬元，亦不普及，而每張「眼底相」則只需約800元。他期望新技術可減少求診者輪候門診約兩年的時間，目標於一年後，將人工智能系統及眼底相機併合，以中大醫院作試點，在臨牀應用。

72歲的陳太於2019年起變得焦慮及健忘，經常重複說話，甚至忘記練習逾10年的太極招式。她於去年7月求醫並透過影「眼底相」，發現患上輕度阿茲海默症。她說過程中「冇乜唔舒服」，較其他需更衣檢查的方式方便。

阿茲海默症患者的腦內會過度積聚不正常物質，包括β-類澱粉狀蛋白及神經纖維纏結，導致腦細胞逐漸死亡，引致記憶力變差、語言能力下降等認知能力退化問題。