指帖文渲染理大圍城 浸大令傳理學會停運

《文匯報》上周曾報道 浸大：已嚴正訓誡

本報昨發現「理大圍城三周年」帖文已消失。《文匯報》上周四曾報道浸大傳理學會發表「理大圍城三周年」帖文，「上載一幅極具煽暴意味的『V煞』面具黑衣人『佔領』理工大學的畫像……雙手插袋坐在校園旁邊，彷彿正在『欣賞』校園淪陷場面，其座下石躉還寫有『我很愉快』四字，隱含『抗爭』意思」。

浸大昨午向傳媒發聲明，對傳理學會該帖文表示極度遺憾，並已嚴正訓誡該會，指3年前示威者佔領理大事件「涉暴力和違法行為，不少涉事者已被法庭審訊定罪，受到法律制裁」。校方稱一向尊重言論自由，「惟任何試圖混淆視聽，刻意渲染有關事件的言論，均有違大學以至社會整體的守法意識和道德價值」。校方續稱，考慮到傳理學會臨時行政委員會在此事件中的「責任與態度」，故決定從即日起至明年2月28日，取消該會使用由校方提供的電郵、校內所有設施的權利，並禁止該會使用浸大名義舉行任何活動。

傳理學會昨在社交網站回應，引述學生事務處稱並非透過《學生紀律程序》作相關決定，而是直接用「行政指令」下令該會昨即日起停運，直至明年2月28日，同時禁止該會使用學校之名作任何用途。該會又為未能在餘下任期繼續服務會員致歉，稱「欲加之罪，何患無辭，諸位珍重」。

取消徵集致在囚者信件 校方：活動須按程序申請

另外，傳理學會11月10日稱原擬在校內舉辦「筆見•不散」徵集致在囚人士信件活動，惟被校內及校外人投訴，引起校方高度關注，取消活動。浸大早前就事件回覆稱，學生組織如申請使用校園場地舉辦活動，必須按既定程序提前7天，就活動性質和內容提供清晰和確實的資料申請場地；校方會就個別活動場地申請的批核情况，與相關學生組織保持溝通。