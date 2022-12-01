教育
公民學堂 第013期

價值觀解碼：愛護環境

【明報專訊】地球資源豐富，卻非取之不盡。自然環境與資源不但是珍貴的公共財產，也影響我們下一代。善用資源愛護環境，才能改善生活素質，實踐可持續發展。

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