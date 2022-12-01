教育
常識天下 第265期

新聞有常識：神秘圖案現湖底

【明報專訊】內地第三大湖洞庭湖湖底近日因乾旱、水位下降，突然出現多個大型幾何圖案，引起注意。難道有人在湖底生活，或是外星人所為？

上 / 下一篇新聞