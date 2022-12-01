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教育
2022年12月1日星期四
常識天下 第265期
指帖文渲染理大圍城 浸大令傳理學會停運
中大研「眼底相」測阿茲海默 準確率逾八成
都大畢業禮 校長籲適應新環境
田家炳基金會教育論壇 邀大學校長談德育培育
世界之最：處處倫敦
世界之最：世界各地的倫敦
新聞有常識：神秘圖案現湖底
時事懶人包：傷健共事
放眼中國：雪糕刺客 酸奶土匪
中外人物：李泳知
知識寶庫：中國電影業 強調主旋律
價值觀解碼：愛護環境
放眼經濟：香港創科產業
世界之最：世界各地的倫敦
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【明報專訊】全球到底有多少個地方叫倫敦？現時未有正式統計。我們先來認識其中4個分別位於不同國家的倫敦。
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指帖文渲染理大圍城 浸大令傳理學會停運
中大研「眼底相」測阿茲海默 準確率逾八成
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時事懶人包：傷健共事
放眼中國：雪糕刺客 酸奶土匪
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