Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年11月30日星期三
語文同樂 第609期
政府資助4院校 先導開應用學位課程 THEi靈活收生 取錄樹藝老行尊
情緒求助青協按年增3335宗 調查：疫下三成中學生焦慮
全國航天創新賽 港生奪6一等獎
視聽之娛：光影說足球
人物例子庫：為了藝術，再怎麼辛苦我都不會後悔，我就是這樣一路走到現在，今後也會這樣繼續生活下去。
字煮文化：飯上熟蒸肝
視聽之娛：光影說足球：綠茵場上的神蹟與人性故事
詞中物：打破命運的既定路線——《不求月老》
文字發酵：文言過三關
文字發酵參考答案
Talk of the town : Hexagonal volcanic rock columns
Talk of the town : Geographical Heritage Site
Talk of the town Answers
Story : Country Park Outing
Game
Game Answers
視聽之娛：光影說足球
prev
next
【明報專訊】世界盃賽事正踢得如火如荼，冠軍誰屬，仍有半個月才揭盅。
上 / 下一篇新聞
政府資助4院校 先導開應用學位課程 THEi靈活收生 取錄樹藝老行尊
情緒求助青協按年增3335宗 調查：疫下三成中學生焦慮
全國航天創新賽 港生奪6一等獎
視聽之娛：光影說足球
人物例子庫：為了藝術，再怎麼辛苦我都不會後悔，我就是這樣一路走到現在，今後也會這樣繼續生活下去。
字煮文化：飯上熟蒸肝
視聽之娛：光影說足球：綠茵場上的神蹟與人性故事
詞中物：打破命運的既定路線——《不求月老》
文字發酵：文言過三關
文字發酵參考答案
Talk of the town : Hexagonal volcanic rock columns
Talk of the town : Geographical Heritage Site
Talk of the town Answers
Story : Country Park Outing
Game
Game Answers
政府資助4院校 先導開應用學位課程 THEi靈活收生 取錄樹藝老行尊
情緒求助青協按年增3335宗 調查：疫下三成中學生焦慮
全國航天創新賽 港生奪6一等獎
人物例子庫：為了藝術，再怎麼辛苦我都不會後悔，我就是這樣一路走到現在，今後也會這樣繼續生活下去。
字煮文化：飯上熟蒸肝
視聽之娛：光影說足球：綠茵場上的神蹟與人性故事
詞中物：打破命運的既定路線——《不求月老》
文字發酵：文言過三關
文字發酵參考答案
Talk of the town : Hexagonal volcanic rock columns
Talk of the town : Geographical Heritage Site
Talk of the town Answers
Story : Country Park Outing
Game
Game Answers
prev
next