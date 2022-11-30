情緒求助青協按年增3335宗 調查：疫下三成中學生焦慮

青協今年10至11月期間，以問卷形式訪問5160名中一至中六學生，了解他們的情緒及求助狀况。結果顯示，9月開學後學生最感困擾的事依次為「功課／考測繁重」（46.7%）、「學習動力低」（39.4%）及「成績退步」（29.1%）。

青協：料不少學生沒勇氣求助

問卷參考焦慮症自評量表（SAS），以了解青少年焦慮。結果顯示，24.2%受訪者有輕度至嚴重程度焦慮傾向，和2018年（15.4%）疫情前相比，增加了8.8個百分點。較常見的焦慮徵狀為「我容易感覺疲倦和乏力」（45.3%）。受訪者在學校遇到煩惱或不開心時，願意（50.4% ）和不願意求助（49.5%）各佔約半。

青協副總幹事徐小曼表示，部分數據反映學生的求助心態尚算正面，但相信學校有不少隱藏自己情緒而沒有勇氣求助的學生，建議他們嘗試自己解決問題後，若情緒困擾仍持續，甚至影響日常生活，便應盡快求助。