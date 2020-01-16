政府資助4院校 先導開應用學位課程 THEi靈活收生 取錄樹藝老行尊

先導計劃4新課程 行業人才需求殷

應用學位課程先導計劃下，今學年4間院校各獲200萬元政府資助，分別提供護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，以及老年學4個學科，各科均殷切需求人才。THEi環境學系副教授張浩表示，該校園藝樹藝及園境管理課程接受一年級和高年級入學，前者報名人數大增三成，各級共取錄約50人。今學年取錄樹藝公司老闆及已有30年樹藝經驗者，相信課程助結合理論和實戰經驗，又指樹藝師人才短缺，近來塌樹意外頻現，「如何用環保方法醫好樹木，都是現今新的知識」。

評審局：明年交報告 稱課程須實務為主

評審局總幹事周慶邦稱，明年將向教育局提交期終報告，就增加應用學位、恆常化課程、為院校等持分者推出便利措施、監管及評核機制等方面作出建議。他稱未能估算日後多少課程將納入「應用學位課程」，強調課程須具備「學習實務工作為主」等不同特質，亦重視實習。應用學位課程與傳統學士課程同屬資歷架構第5級。教育局副秘書長李忠善希望，社會各界包括院校、家長及年輕人理解，職專教育可與傳統學術課程雙軌並行。

教育局昨公布2023/24學年「指定專業∕界別課程資助計劃」（SSSDP）資助副學位課程名單，涵蓋8間專上院校共29課程共2238個學額，每學額資助約2.2萬或3.9萬元（見表）。下學年SSSDP資助副學位課程較今學年減少3個，學額由今學年的2501個減少一成至2238個。下學年被剔走的課程包括都大航空及停機坪管理高級文憑、普通科護理學高級文憑，以及東華學院的護理學高級文憑。