教育
星笈中文 第078期

寫作立意庫：人各有志 各適其性──魏禧〈吾廬記〉

【明報專訊】〈吾廬記〉這篇文章記載了作者魏禧的弟弟季子禮舉債飾廬與借債遠遊兩事，以說明人各有志趣的道理，以下將簡介文章的立意及就此引伸的聯想，幫助同學運用於寫作之中。

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