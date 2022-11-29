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教育
2022年11月29日星期二
星笈中文 第078期
理大校史將涵「圍城」 撰者：不避發生了的事
內地高等教育展周末起網上舉行 為期7日
僱主調查：學士畢業生整體評分增 工作態度得分最高
20精英運動員教大畢業 校長勉「學不可以已」
文言遷移：亂世中，努力當個正常人——〈吾廬記〉的崇高與優美
文言遷移：〈吾廬記〉大時代背景：亂世下的政治交叉點
文言遷移：行志為適，不憂不禁
寫作立意庫：人各有志 各適其性──魏禧〈吾廬記〉
旁徵博引：儒家式反抗──處身無道之世的主張
考考你參考答案
文言遷移：亂世中，努力當個正常人——〈吾廬記〉的崇高與優美
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【明報專訊】2016年文憑試中文科卷一課外文言考材〈吾廬記〉，
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理大校史將涵「圍城」 撰者：不避發生了的事
內地高等教育展周末起網上舉行 為期7日
僱主調查：學士畢業生整體評分增 工作態度得分最高
20精英運動員教大畢業 校長勉「學不可以已」
文言遷移：亂世中，努力當個正常人——〈吾廬記〉的崇高與優美
文言遷移：〈吾廬記〉大時代背景：亂世下的政治交叉點
文言遷移：行志為適，不憂不禁
寫作立意庫：人各有志 各適其性──魏禧〈吾廬記〉
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理大校史將涵「圍城」 撰者：不避發生了的事
內地高等教育展周末起網上舉行 為期7日
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20精英運動員教大畢業 校長勉「學不可以已」
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寫作立意庫：人各有志 各適其性──魏禧〈吾廬記〉
旁徵博引：儒家式反抗──處身無道之世的主張
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