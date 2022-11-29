僱主調查：學士畢業生整體評分增 工作態度得分最高

調查結果截至今年6月30日，來自42個政府政策局或部門、1234間公司填妥共1587份問卷，分別代表1422名學士學位畢業生及165名副學位畢業生。整體而言，約98%僱主滿意2019學士學位畢業生的整體工作表現。就招聘畢業生首3個最重要的考慮因素，在12個評估項目中，最重要是「性格及工作態度」（70%），其後為「表達能力」（44%）及「語文水平（包括講和寫）」（37%）。

僱主期望更負責、更投入、更守時

在「工作態度」方面，報告引述部分僱主認為畢業生應更積極主動，以及對工作更有熱誠。僱主期望畢業生能提高責任感和投入感，以及更守時。部分僱主建議畢業生應積極主動表達自己的觀點，並接受挑戰。

同類調查自1998年共進行9次，對上一次是調查2016年的畢業生。比較學士畢業生9項範疇評分，升幅較顯著包括「資訊科技知識」，由2016年3.82分升至2019年3.9分；「數字運用能力」由2016年3.67分升至2019年3.73分。