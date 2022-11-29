理大校史將涵「圍城」 撰者：不避發生了的事

明報記者 鄧佾文

研究經費114萬元

明年出版 未知公開發售否

理大回覆本報稱，為慶祝85周年校慶，朱鴻林教授現正編撰理大校史，涵蓋理大85年來的發展里程，預計明年出版。

至於上述校網載列的逾百萬元研究經費，是否已經是研究經費總額、料出版開支多少、校方有否獲資助；校史會否公開發售、免費或定價多少，校方均未有回覆。

朱鴻林日前向本報稱，校史分上下兩冊編寫，前者由1930年代作起點，敍述至1972年；後者涵蓋1972年至2022年的學校發展。被問將如何處理2019年反修例風波期間的「理大圍城」事件，他稱正按時序編寫校史，仍未處理理大近年情况，但強調該事件「當然是大事」，並會寫入校史，「會address（處理）的，不會逃避，這是發生了的事情，我都是香港人來……事情過了3年，有點塵埃落定，可以再看看，去綜合多些來寫」。

朱鴻林：我都是香港人

朱鴻林稱，校史上冊已寫完，交予校方及出版社作後續工作。該冊觸及的歷史包括1937年香港官立高級工業學院成立，1947年改名為香港工業專門學院（工專），直至1972年成立香港理工學院。

朱鴻林說，校史收藏珍貴照片，呈現舊貌，「那個時代已經冇咗，今天如想搵『工專』一草一木、一塊磚都不會有，都是靠照片，整個校園變化很大」。

參考港英時期檔案資料

舊式中文變現代中文

談到編寫時所遇的困難，朱鴻林說要參考英國殖民、港督時期的檔案資料，作「考古工作」，亦要將英文譯成中文，又把資料上的「舊式中文」寫成「現代中文」，讓讀者容易理解。

朱鴻林說下冊涉及近年學校發展，資料雖然多，但預料容易整理。他又說，編寫校史過程很有趣，昔日史迹鮮為人知，「做歷史是要復原番」，「例如原來香港官立高級工業學院成立4年前，起了初級工業學校，訓練學生讀完初級，入去（升）讀高級（工業學院）」。

擬籌建理大歷史博物館

理大就85周年校慶舉行連串活動，包括推出訪談系列、校慶主題曲。此外，校方表示正積極籌建理大歷史博物館，詳情會適時公布。