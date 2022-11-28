教育
常識學堂 第257期

新聞解碼：魚油

【明報專訊】魚油含有奧米加3脂肪酸，對身體有益，故市面上有不少魚油補充劑，幫助繁忙的都市人補充營養，但消委會從補充劑驗出污染物。除了吃補充劑外，我們吃含魚油的食物亦可吸收奧米加3脂肪酸！

上 / 下一篇新聞