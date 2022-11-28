教育
常識學堂 第257期

我的社區：划龍舟探漁家

【明報專訊】香港有「八大漁港」、「四大漁村」之說，香港仔均榜上有名，更被視為「漁村之首」，香港仔漁業至今仍存，來自香港仔漁民家族的鄭文達（達教練），以划龍舟的方式讓我們認識香港仔的漁民文化。

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