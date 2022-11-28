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2022年11月28日星期一
常識學堂 第257期
女拔招聘校長 目標後年到任 現任校長劉靳麗娟女拔舊生 憶求學自由時光
跳繩女將生物科技畢業生膺職訓局傑出學生
調查：七成半DSE生 疫下無信心應考
公民點對點：施政報告：擬設基層醫療局 統籌公私營服務
公民點對點：基層醫療可紓困局？
議題解碼：當牠變成了商品
快問快答：價值觀教育
英譯概念：Pulp mill to tackle waste paper
焦點新聞
我的社區：划龍舟探漁家
我的社區：（續）
新聞解碼：魚油
我的社區：划龍舟探漁家
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【明報專訊】香港有「八大漁港」、「四大漁村」之說，香港仔均榜上有名，更被視為「漁村之首」，香港仔漁業至今仍存，來自香港仔漁民家族的鄭文達（達教練），以划龍舟的方式讓我們認識香港仔的漁民文化。
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