教育
智學公民 第043期

議題解碼：當牠變成了商品

【明報專訊】地球孕育萬千生靈，為我們提供生活必需品的原料，改善生活。隨着人類對動物權益認知提升，社會對動物貿易的看法亦改變。你認識動物商品貿易現况嗎？

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