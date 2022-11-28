教育
智學公民 第043期

公民點對點：基層醫療可紓困局？

【明報專訊】2022年《施政報告》提及，上屆政府着手制定的「基層醫療健康藍圖」將於2022年內推出，目標將現時「重治療、輕預防」的醫療體制，改為以預防為重、社區為中心，並會投放更多資源推動基層醫療。

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