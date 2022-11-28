教育
智學公民 第043期

公民點對點：施政報告：擬設基層醫療局 統籌公私營服務

【明報專訊】《施政報告》提出2024年成立「基層醫療健康管理局」，統籌管理公私營基層醫療服務，制定標準和設立質素保證機制，並推廣「一人一家庭醫生」理念，以紓緩公立醫院負擔。

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