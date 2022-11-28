跳繩女將生物科技畢業生膺職訓局傑出學生

女將盼日後投身運動管理

黃樂程中三後升讀青年學院職專文憑（健體及運動）課程，2020年升讀IVE運動行政學高級文憑課程，今年升讀本地大學運動及康樂相關學士，希望日後投身運動管理專業。另一得獎者是IVE生物科技高級文憑畢業生黃俊輝，他中六畢業時正值新冠疫情，令他決心報讀IVE生物科技課程，望能為日後從事醫療研究工作打好基礎。

VTC早前亦舉行畢業典禮，今年有逾1.6萬個來自VTC多間院校成員的畢業生。VTC主席戴澤棠致辭表示，VTC一直積極回應社會對新技能人才的需求，除了在課程中融入創新科技元素，亦透過推動校園智慧化、跨學科學習以及與業界協作，幫助學生掌握專業知識與新興科技、累積應用技能的經驗，培育他們成為行業棟樑，入職短期內便能融入職場。