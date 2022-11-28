女拔招聘校長 目標後年到任 現任校長劉靳麗娟女拔舊生 憶求學自由時光

根據女拔校網，拔萃女書院正招聘校長（Headmaster/Headmistress），2024年9月到任，如許可或更早上任。城大校長郭位對談節目《大問於市：與全球頂尖校長對話》，今年5月訪問劉靳麗娟，劉太稱經常被問為何不將女拔轉為男女校，她分享自己於女拔成長，憶述當年那段最自由的時光，結識女性朋友，聊天及成為好友，認為沒有因性別而受限制，女同學亦可修讀理科。她稱，自己任女拔校長後，亦有盡力彌補沒有男同學一起學習而成的「差距」，如設計一些項目，偶爾邀請男生到校或讓同學去他校參加活動。劉靳麗娟稱，仍希望提供同學一個單獨性別（unisex）的學習環境。

小女拔男拔附小啟思同聘校長

拔萃女書院的「一條龍」小學拔萃女小學亦招聘校長，明年9月1到任。兩校的校長職責分別要跟校董會（中學亦設學校管理委員會）緊密合作，檢視、制定和實施兩校的戰略方向，視兩校為一整體運作，藉學術、音樂或藝術、體育、社區服務以及基督教價值觀的全人教育中，確保人文學科、科學和科技表現卓越。

拔萃男書院附屬小學於校網刊登招聘校長詳情，稱理想人選需有豐富教育經驗，思維具前瞻性，勇於實踐，持續奮進；善於表達、溝通，中英雙語流利，擅長普通話更佳。該校校長羅錦麗早前稱將於2023/24學年結束後退休。翻查招聘網站，同為直資的啟思中學亦有校長空缺；嗇色園、香港佛教聯合會正為屬校招聘中學校長。

中學校長：校長退休潮未必因移民

有中學校長表示，近幾年正值校長退休潮，認為校長更替多，未必只受移民潮影響，又稱學校希望有更多時間揀選合適人選，以及做好新舊校長銜接工作，故不少學校都會提早至少一個學年聘請校長。