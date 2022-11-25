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2022年11月25日星期五
智叻中文Smarties' 第512期
中大生畢業禮抗議校政 保安包圍 校方報警 指學生行為或釀公共秩序風險
理大校園開放無期 滕錦光：學校四通八達 疫下要控人群
書與人生：寫詩讀詩有何用？
書與人生：承載情感 撫慰人心
範文天空：學禮明德 《禮記》與價值觀教育
範文天空：《大學》的現代意義
自然手札：浪濤聲中的生命躍動
潮看文史：國難財
時事中文：打破瓷器記大過
考考你答案
字學中文：一條毛，重不重？
講故事：深深深呼吸
講故事：深深深呼吸
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【明報專訊】■文：麥曉帆
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