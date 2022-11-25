教育
語文同樂 第608期

潮看文史：國難財

【明報專訊】此刻多事之秋，最苦的還是百姓，能源危機及乾旱下油公司、糧商利潤創新高，無法通關下健康驛站、檢疫酒店名額變成炒賣商品，都是逐利社會的寫照。國家興亡匹夫有責？歷史告訴我們，宣傳大於實際。

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