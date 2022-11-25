理大校園開放無期 滕錦光：學校四通八達 疫下要控人群

現時理大教職員和學生出入校園均要拍卡，訪客包括記者則須事先登記，使用校方發放的二維碼並掃「安心出行」才可進出校園。滕錦光昨表示，對外重開仍未有期，又說留意到其他院校包括科大將放寬出入管制措施，惟稱理大四通八達、在「中心」位置，加上疫情持續，「所以在這個時候控制太高密度的人群出現，是件正確的事情」。

理大生稱閘機無助控疫 反損競爭力

理大二年級李同學認為校方要盡快「解禁」校園，稱大學理應是開放、自由的地方，讓不同人聚集和研究學術，「如設有閘機，削弱大學的競爭力」。同行的賴同學認為，就控制疫情而言，在校門安裝閘機並要求師生拍卡幫助不大，同意要放寬措施，令返學「復常」。另一名二年級陳同學說，雖然近日確診數字增加，「但重症等危害不大」，相信校方亦有考慮3年前理大校園在反修例事件受嚴重破壞，故未敢放寬出入管制。

除了理大，城大和教大仍未放寬出入管制。城大學生會昨在Instagram稱，曾多次查詢校方會否放寬出入管制，但校方均以防疫考量為由拒絕；該會希望校方仿效學界開放校舍政策，逐步放寬出入校園管制等。

理大成立智庫 研碳中和灣區創科

此外，理大昨日亦宣布正式啟動「科技及創新政策研究中心」（PReCIT），定位為智庫，由理大不同學系的學者組成。該中心主任、理大副校長（研究及創新）趙汝恒說，中心3個主要研究範疇包括碳中和城市、大灣區創科發展、一帶一路在東南亞地區的發展，現有4至5個研究項目，涵蓋北部都會區、環境、社會及企業管治（ESG）的認證，以及能源議題。

滕錦光表示，坊間有團結香港基金等出色智庫，理大的智庫亦有特色，校內有不同學科專業，可針對不同社會問題，「需做長期的學術研究，才可提出政策建議，理大可承擔這任務」。至於政府近來提及「搶人才」，滕表示，大學任何時候都重視吸引、挽留優秀人才，樂見政府也努力「搶人才」。他說香港面對人才流動的問題，「與其他機構比，我們（理大）是比較好」。