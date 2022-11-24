教育
公民學堂 第012期

價值觀解碼：國民身分認同

【明報專訊】國民身分認同（national identity）即個人認同自己國民身分的程度。身分認同受主觀感情、種族、制度、價值觀及經歷等因素影響。

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