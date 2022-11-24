教育
公民學堂 第012期

活動巡禮：穿著華服考察 體驗中華文化

【明報專訊】聖公會聖匠中學為讓同學切身體驗中國傳統文化，在地區文化考察活動中加入華服元素，讓同學穿上華服出外考察，走進九龍寨城，了解這記載香港回歸前後歷史的地方。

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