教育
常識天下 第264期

新聞有常識：毁名畫救地球？

【明報專訊】氣候變化威脅全人類福祉，是國際社會面對的主要挑戰之一。但如果以破壞畫作來引起大眾關注全球暖化問題，這行為又是否合理？近月歐洲環保示威者毁壞名畫的事件續現，掀起社會爭議。

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