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教育
2022年11月24日星期四
常識天下 第264期
教師須否續牌 教局：開放態度 議員質疑終身註冊制 蔡若蓮：不等於終身受聘
專幫沒領資助基層 幼吾幼基金12年培訓9000「小老師」
世界之最：最多人唱的歌
世界之最：擁有各地語言版本的經典歌曲
新聞有常識：毁名畫救地球？
時事懶人包：戶外燈光約章收緊
解讀關鍵字：核安全 Nuclear safety and security
影視看文化：香港電影中的「懷舊」
活動巡禮：穿著華服考察 體驗中華文化
大開眼界：金磚五國
價值觀解碼：國民身分認同
放眼經濟：香港國際金融中心地位
世界之最：擁有各地語言版本的經典歌曲
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【明報專訊】你懂得一些「看似人人會唱又容易記誦」的歌曲嗎？當中有些原曲在各地流行，人們會為這些受歡迎的歌曲填上本地語言歌詞，讓更多人以母語唱出，讓歌曲更加流行呢！你又懂得唱以下歌曲嗎？
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教師須否續牌 教局：開放態度 議員質疑終身註冊制 蔡若蓮：不等於終身受聘
專幫沒領資助基層 幼吾幼基金12年培訓9000「小老師」
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時事懶人包：戶外燈光約章收緊
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