教育
常識天下 第264期

世界之最：擁有各地語言版本的經典歌曲

【明報專訊】你懂得一些「看似人人會唱又容易記誦」的歌曲嗎？當中有些原曲在各地流行，人們會為這些受歡迎的歌曲填上本地語言歌詞，讓更多人以母語唱出，讓歌曲更加流行呢！你又懂得唱以下歌曲嗎？

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