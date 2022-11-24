教師須否續牌 教局：開放態度 議員質疑終身註冊制 蔡若蓮：不等於終身受聘

「須審慎考慮方案可行性有效性」

自由黨張宇人昨提出口頭質詢，關注會否檢討現行的教師註冊「終身制」。張宇人稱，全世界的教師均無終身註冊制，而本港其他專業亦無；本身是嶺大歷史系教授的議員劉智鵬稱，以大學為例，要通過非常嚴格的考驗才達至終身聘用，不同階段經考評才可升級，中小學教師較輕鬆及容易獲終身聘用，希望可檢討。

已推措施提高操守 教師須培訓國安知識

蔡若蓮表示，當局推出不同措施以不斷提高教師專業操守，除增供軟指標、教師專業發展框架外，並要求教師須達核心培訓時數，內容集中教師專業操守，以及《憲法》、《基本法》和國家安全知識等方面。

立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬提問，如果有教師常在社交平台表現出抗拒國民教育、一國兩制，發表富敵意的言論，但在學校就當「鵪鶉」，會否覺得他們不適合參與教師隊伍。蔡若蓮表示，就教師在社交媒體、課堂以外的私人平台發表與其教學理念或價值觀相違的言論，局方多次強調教師應該以身作則，社會對教師有高期望，若他們的言行不一，「如果自己都不相信個價值，好難傳遞給學生」，直接影響教育工作。

議員鄧飛問及，是否有機制容許釘牌教師重新申請註冊，對兩類教師是否有區別對待，包括有刑事罪案紀錄，以及純違反教師操守的教師。蔡若蓮回應稱，釘牌的教師一定是違反嚴重失當行為，例如涉及嚴重刑事、失德罪行，從保障學生福祉、教育質素，基本上不可能恢復教師資格；至於因工作準備、專業能力不足而被釘牌的教師，「如認真、誠心悔改，努力去改進而達至適當及適合（fit and proper）的人選」，可於被吊銷教師註冊後3年內提出充分證據申請，才有機會獲註冊。