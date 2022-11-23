社民連7人示威控違限聚 兩人認罪各罰款4500

辛浩銘及梁智輝承認的案情指案發當日即2020年4月30日早上11時11分起，包括二人連同本案6名被告在警總外聚集，並向記者舉起橫額，當時各人相距1米，而根據當時的限聚令，任何地方不得有多於4人聚集，警方遂警告8名被告，該聚集不屬獲豁免的群組聚集，但眾被告沒有理會，其中一人又以揚聲器帶領現場人士叫口號，警方發出第三次警告後，向各人發出定額罰款通知書。

求情稱當時公眾不熟新例

辯方求情稱，限聚令在案發前約一個月才生效，當時公眾並不熟悉新例，再者案發翌日《文匯報》一篇題為「戰疫百天，勝利在望」的報道指本港當時連續5天「零確診」，另連續11天零本地感染個案，可見當時疫情「相對地無咁嚴重」。辯方稱，涉案的聚集和平有序，冀法庭考慮二人認罪，採納同案被告李善芝認罪罰款4500元的判刑。

至於餘下5人即黃浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成，辯方表示，與本案具有相同法律爭議的限聚令案件，已入紙申請上訴至終審法院的許可，5人希望暫時保留答辯，獲裁判官王證瑜批准。

【案件編號：ESFS 13、15-20/20、50、58/22】